Milano, 19 apr. (LaPresse) – “È stata approvata una tregua per un periodo di 24 ore, a partire dalle sei di sera di oggi, mercoledì 19-4-2023, fino alle sei di sera di domani, giovedì 20-4-2023”. Lo scrivono in un tweet le truppe paramilitari di supporto rapido (Rsf) del generale Mohammed Hamdan Dagalo. “Confermiamo il nostro pieno impegno per un cessate il fuoco completo, e speriamo che la controparte rispetti l’armistizio secondo l’orario annunciato”, si legge nel tweet.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata