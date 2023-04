Roma, 18 apr. (LaPresse) – “Il liceo del Made in Italy è in dirittura d’arrivo. Credo che le aziende capiscano benissimo cosa intendiamo quando cerchiamo di parlare di una rivoluzione culturale che porti a basare molto lavoro sulla nostra eccellenza, mettere in rapporto l’offerta con la domanda di lavoro che oggi sono totalmente disallineate. Abbiamo il paradosso di un’alta disoccupazione e la difficoltà oggettiva a trovare posti di lavoro in settori che sono d’eccellenza. Ritengo una cosa strategica cercare di allineare il rapporto fra domanda e offerta di lavoro facendo una rivoluzione culturale sul ruolo del sapere artigiano insieme all’innovazione del nostro ordinamento”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando alla Fiera di Milano, a Rho, per il taglio del nastro della 61esima edizione del Salone del Mobile.

