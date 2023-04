Roma, 17 apr. (LaPresse) – Tra le decisioni prese nel Consiglio dei ministri di questa mattina, anche lo stop al divieto di esportazione di armi negli Emirati Arabi. Lo conferma la nota del Cdm, che spiega che il 5 agosto 2021, il Consiglio dei ministri ha avuto conferma dall’allora Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con il Parlamento, dopo un’indagine conoscitiva della Commissione affari esteri e comunitari della Camera, del fatto che l’impegno militare degli Emirati Arabi Uniti in Yemen era cessato. In seguito, lo scenario ha continuato a evolversi positivamente: da aprile 2022 le attività militari in Yemen sono rallentate e circoscritte e l’attività diplomatica ha avuto una importante accelerazione.

