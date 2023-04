Milano, 7 apr. (LaPresse) – Gli investigatori del servizio di sicurezza russo (Fsb) hanno presentato un’accusa ufficiale per spionaggio nei confronti del reporter del Wall Street Journal van Gershkovich, arrestato a Mosca. Lo riporta l’agenzia Tass. “Hershkovich ha negato categoricamente tutte le accuse e ha detto di essere impegnato in attività giornalistiche in Russia”, ha aggiunto la fonte alla Tass.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata