Roma, 7 apr. (LaPresse) – “Tutti i soggetti, per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art.444 cit, non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle prossime elezioni” tranne che nei casi di applicazione di pene accessorie. È quanto si legge in una circolare del Viminale pubblicata lo scorso 17 marzo e inviata ai prefetti in prossimità della tornata elettorale amministrativa.

