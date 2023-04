Milano, 3 apr. (LaPresse) – “Le scuse e la ‘sgrammaticatura istituzionale? Se la cantano e se la suonano da soli. Non ha affatto risolto, le sue sono scuse sono di lana caprina. Essendo la seconda carica dello Stato dovrebbe rappresentare tutti gli italiani ed è per questo che non accetto queste scuse. Non credo che l’affermazione di Meloni corrisponda a realtà perché non ha risolto affatto il pasticcio”. Così a LaPresse Gianfranco Pagliarulo, presidente Anpi, in riferimento alle scuse arrivate dal presidente del Senato Ignazio La Russa dopo le sue dichiarazioni su via Rasella e al commento odierno della premier Giorgia Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata