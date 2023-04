Washington (Usa), 3 apr. (LaPresse) – La battaglia per Bakhmut “non è finita” e la città “non è caduta in mano russa”. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby, riferendo che “combattimenti feroci” sono ancora in corso e che le forze russe “non hanno preso il controllo” della città, mentre gli ucraini “continuano a combattere”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata