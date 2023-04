Milano, 3 apr. (LaPresse) – “Essere antifascisti nel 2023 significa fare una scelta modernissima perché mai come oggi i valori della Resistenza e dell’antifascismo che si sono incarnati giuridicamente nella Costituzione, sono attuali. Pensiamo alla libertà rispetto alle tendenze autoritarie, alla pace rispetto al disastro in Ucraina, alla solidarietà rispetto alle migrazioni, all’uguaglianza rispetto al boom delle diseguaglianze, al lavoro rispetto al precariato e non solo. Mai come oggi questi valori sono attuali”. Così Gianfranco Pagliarulo, presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia a LaPresse. “Essere antifascisti oggi – ha concluso – significa impegnarsi in prima persona a difesa e attuazione piena della Costituzione repubblicana”.

