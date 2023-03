Parigi (Francia), 28 mar. (LaPresse/AP) – Decine di lavoratori delle ferrovie in sciopero hanno invaso e bloccato a Parigi i binari dei treni di Gare de Lyon a Parigi, nell’ambito della decima giornata di mobilitazione nazionale contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente francese Emmanuel Macron. L’inizio del corteo parigino è atteso per le 14, ma manifestazioni si tengono oggi in diverse città del Paese per protestare contro l’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni.

