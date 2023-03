Bruxelles, 23 mar. (LaPresse) – “Quando c’è stata la necessità di accogliere un gran numero di persone che stavano fuggendo dalla guerra in Ucraina si è attivata per la prima volta la direttiva sulla protezione temporanea, che ha permesso alle persone arrivate in Polonia, ad esempio – diversi milioni – di poter transitare legalmente verso gli altri paesi europei per chiedere protezione internazionale. Perché questo non si fa con chi come è successo nella tragedia di Crotone, sta fuggendo dall’Afghanistan o da altre situazioni di tortura e discriminazione in Siria?”. Così la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in un punto stampa fuori dalla sede Commissione europea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata