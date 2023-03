Roma, 18 mar. (LaPresse) – La Russia ha accettato di estendere l’accordo sul grano per soli 60 giorni. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova alla Tass. “Ripetiamo ancora una volta. La Federazione Russa ha accettato di estendere l’accordo per 60 giorni”, ha detto Zakharova commentando le notizie su un’estensione dell’accordo per 120 giorni. “Abbiamo ripetutamente affermato – sia il Ministero degli Affari Esteri russo che i rappresentanti permanenti della Russia presso le Nazioni Unite – che la parte russa ha notificato a tutte le parti dell’accordo che sta estendendo l’accordo per 60 giorni. Tutte le parti sono state informate di ciò non solo a voce, ma anche con speciali notifiche”, ha sottolineato Zakharova.

