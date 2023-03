Madrid (Spagna), 17 mar. (LaPresse) – Il Cremlino ha definito oltraggiosa l’emissione di un mandato di arresto per Vladimir Putin da parte della Corte penale internazionale e nulla dal punto di vista legale. “Consideriamo la formulazione stessa della questione oltraggiosa e inaccettabile”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti, “la Russia, come un certo numero di altri stati, non riconosce la giurisdizione di questa corte. Di conseguenza, qualsiasi decisione di questo tipo è nulla e priva di effetto per la Federazione Russa dal punto di vista giuridico”, ha sottolineato.

