Roma, 16 mar. (LaPresse) – “Giornata storica non solo per la Sicilia e la Calabria, ma per tutta Italia. Dopo 50 anni di chiacchiere questo Cdm approva il ponte che unisce la Sicilia al resto d’Italia e all’Europa. L’opera più green del mondo con 140mila tonnellate di Co2 non più emesse nell’aria e acqua più pulita. Lavoro vero per decine di migliaia di persone per tanti anni. Un’opera assolutamente sicura che verrà certificata dai più grandi ingegneri e le migliori università italiane ed internazionali, e soprattutto un modello dell’Italia che ci crede, che cresce, che lavora. Stiamo sbloccando cantieri ovunque, avremo l’alta velocità in Sicilia e in Calabria, e il Ponte a campata unica più bello, sicuro e green di tutto il mondo”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un video al termine del Cdm che ha approvato il via libera al Ponte sullo Stretto.

