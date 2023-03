Milano, 8 mar (LaPresse) – La Procura di Bergamo ha trasmesso a Roma uno stralcio della sua inchiesta sul Covid e la mancata zona rossa in Valseriana nella quale sono indagati gli ex ministri della Salute Roberto Speranza, Giulia Grillo e Beatrice Lorenzin oltre a 7 funzionari di vertice del ministero della Salute per omissione di atti d’ufficio in relazione al mancato aggiornamento piano pandemico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata