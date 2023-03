Torino, 3 mar. (LaPresse) – Il segretario di Stato americano Anthony Blinken, durante il colloquio con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov a margine di una riunione dei ministri degli Esteri del G20 a Nuova Delhi, non ha sollevato il tema della liberazione del cittadino americano Paul Whelan, detenuto in Russia. Lo ha scritto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sul suo canale Telegram. “Il segretario di Stato americano non ha nemmeno balbettato su questo punto. Tutto ciò che il Dipartimento di Stato ha detto ieri sul fatto che Blinken ha espresso preoccupazione sulla situazione del cittadino americano è una bugia. Comportamento incredibile dell’amministrazione americana”, afferma Zakharova, citata da Tass.

