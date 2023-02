Kiev (Ucraina), 21 feb. (LaPresse) – “Penso che sarebbe un segnale importante che l’Expo tornasse in Europa. Roma e Odessa sono candidate, dobbiamo provare a ragionare di come lavorare insieme, sarebbe un bel segnale europeo e di come crediamo che le cose andranno bene”. Così la premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa congiunta a Kiev con il presidente Volodymyr Zelensky al palazzo presidenziale Mariinskij.

