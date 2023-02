Milano, 10 feb. (LaPresse) – “Per quanto riguarda la nostra concezione del diritto penale, non lasciare impunito il delitto e non condannare l’innocente ma anche non sottoporre l’innocente a un processo inutile, lungo e costoso, soprattutto nei casi in cui questo è necessario, attuare il principio della ragionevole durata del processo. Questo senza incidere sulle garanzie della difesa e modificando anche, come faremo, la legge sulla prescrizione che ha introdotto un principio di improcedibilità agendo su un istituto di diritto sostanziale”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio in un videomessaggio inviato agli avvocati penalisti in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario dell’Unione della Camere Penali Italiane a Ferrara.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata