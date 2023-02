Milano, 9 feb. (LaPresse) – L’esercito russo hanno lanciato un’offensiva su larga scala nella regione del Lugansk. Lo afferma l’istituto per lo studio della guerra (Isw), think thank statunitense, riportato da Ukrainska Pravda. Gli analisti hanno notato che il ritmo delle operazioni russe lungo la linea Svatovo-Kremennaya nella regione del Lugansk occidentale è aumentato notevolmente nell’ultima settimana e fonti russe affermano che le truppe di Mosca stanno attaccando le linee difensive ucraine e stanno facendo piccoli progressi lungo il confine tra Kharkiv e il Lugansk, in particolare a nord-ovest di Svatovo, vicino a Kupyansk, e ad ovest di Kremennaya. L’istituto ha però sottolineato che l’offensiva russa nella regione non ha ancora preso pieno slancio.

