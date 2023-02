Milano, 9 feb. (LaPresse) – Si aggrava ancora il bilancio dei morti nel terremoto in Turchia e Siria. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in visita a Gaziantep ha aggiornato il bilancio dei morti in Turchia a 14.014, mentre sono 64.794 i feriti. I morti registrati finora in Siria sono invece 3.162.

