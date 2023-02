Roma, 9 feb. (LaPresse) – Via libera agli emendamenti sulle concessioni balneari dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio che, a quanto si apprende, hanno approvato i tre emendamenti riformulati che portano al 2024 la deadline per le concessioni, allungano di altri 5 mesi i tempi per la mappatura, e prevedono la costituzione di un tavolo tecnico presso Palazzo Chigi con compiti consultivi e di indirizzo.

