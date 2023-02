Roma, 5 feb. (LaPresse) – “Non posso che partire da questo luogo che non è come un altro: in questa stessa identica sala il 16 dicembre di più di dieci anni fa nasceva Fdi. Nasceva un’esperienza che dal giorno della sua nascita fu raccontata come spacciata: quando siamo nati per tutti nella migliore delle ipotesi avremmo dovuto restare ai margini, nella peggiore delle ipotesi destinati a scomparire. Per carità, è stato un percorso lungo e difficile, ma non siamo scomparsi e non siamo neanche rimasti ai margini”. Così la premier Giorgia Meloni intervenendo all’evento organizzato dal centrodestra all’Auditorium Conciliazione di Roma per sostenere la candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio.

