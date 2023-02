Milano, 1 feb. (LaPresse) – Il Consiglio dei ministri ucraino ha licenziato i vertici dell’agenzia doganale, tra cui il capo ad interim del Servizio doganale statale Vyacheslav Demchenko e i suoi due vice, Shchutskyi e Cherkaskyi. Lo ha riferito il deputato Oleksiy Honcharenko su Telegram, come riporta Unian. Il nuovo responsabile ad interim delle dogane sarà il vice dell’attuale responsabile, Serhiy Zvyagintsev. All’interno dell’agenzia doganale sono stati scoperti schemi di corruzione in cui i crimini doganali hanno causato perdite per quasi 400 milioni di grivne (circa 9 milioni di euro) allo Stato.

