Cinque automobili sono state incendiate nella sede della Telecom di Roma. Le autovetture, tutte ‘brandizzate’Tim, erano parcheggiate nel piazzale della sede. Su una cabina elettrica, sempre afferente alla sede Telecom, sono apparse scritte contro il 41 bis.

A Milano incendiate due auto della polizia locale, anche in questo caso si indaga nell’area anarchica per le proteste per il 41 bis ad Alfredo Cospito, che nel frattempo è stato trasferito da Sassari al Carcere di Opera a Milano.

