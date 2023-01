Milano, 27 gen. (LaPresse) – Un uomo di 50 anni è morto in un incidente stradale perché investito da un’auto. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, era a piedi quando per motivi ancora da accertare, è stato investito ed è morto per ‘evento traumatico da schiacciamento’.

