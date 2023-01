Milano, 27 gen. (LaPresse) – “Oggi, come sempre, l’Ucraina onora la memoria di milioni di vittime dell’Olocausto”. Lo scrive Zelensky in un messaggio via Telegram in occasione della Giornata della Memoria. “Sappiamo e ricordiamo che l’indifferenza uccide insieme all’odio”, si legge nel messaggio, “l’indifferenza e l’odio sono sempre e solo capaci di creare il male insieme”. Per questo Zelensky sottolinea che “√® importante che tutti coloro che hanno a cuore la vita mostrino determinazione quando si tratta di salvare coloro che l’odio cerca di distruggere”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata