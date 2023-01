Genova, 23 gen. (LaPresse) – “Sono presente per rispetto del Tribunale e di tutte le parti del processo. Già i miei difensori avevano anticipato che non avrei fatto mancare il mio contributo all’accertamento della verità che è molto diversa dalle teorie dell’accusa che sono state diffuse in questi ultimi mesi”. Così Giovanni Castellucci, ex ad del gruppo Atlantia e della controllata Aspi, oggi a Genova a margine dell’udienza nel processo per il crollo del Ponte Morandi che vede imputati 59 funzionari e manager di Aspi, Spea, Ministero e Provveditorato Opere Pubbliche di Genova.

