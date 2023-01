Un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato freddato in pieno giorno all'interno di un ristorante a Melito

Un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso con colpi d’arma da fuoco, in pieno giorno a Melito, in provincia di Napoli. I carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti in via Lavinaio, in un ristorante, dove l’uomo è stato ferito e ucciso. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

