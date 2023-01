Roma, 18 gen. (LaPresse) – “Matteo Messina Denaro? Qui a Campobello di Mazara lo conoscevamo come Andrea Bonafede, anche se non era da molto che viveva qui, lo vedevamo spesso in giro per il quartiere: andava al supermercato, andava al bar Vito, vicino casa sua, tutte le mattine a fare colazione e dopo pranzo a prendere il caffè. La sua non era assolutamente una vita da latitante che si nasconde”. Lo racconta a LaPresse un vicino di casa di Matteo Messina Denaro. “Aveva tagliato i rapporti con tutti i parenti, quindi mi chiedo perché avesse due cellulari”, aggiunge.

