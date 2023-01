Milano, 16 gen. (LaPresse) – “Le condizioni di salute” di Matteo Messina Denaro “sono compatibili con il carcere. È apparso in buona salute, di buon aspetto; sarà certamente curato, ma in una struttura carceraria”. Lo ha precisato il procuratore aggiunto della Dda di Palermo Paolo Guido in conferenza stampa precisando come il boss fosse “un utente e un fruitore della clinica”.

