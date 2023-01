Pisa, 11 gen. (LaPresse) – Piero Orsini, l’uomo di 74 anni picchiato senza motivo da un giovane fiorentino a Pisa lunedì scorso, è morto. Ieri era stata annunciata la morte cerebrale, oggi pomeriggio intorno alle 13 ne è stato dichiarato il decesso ufficiale. I fatti erano accaduti in via Bovio attorno alle 15: il 24enne, ora piantonato dalla polizia nel reparto di psichiatria dell’ospedale, era uscito da un ambulatorio di psichiatria dove era stato accompagnato dal padre, quando ha preso a calci e pugni il 74enne, colpevole solo di passare per strada in quel momento. A prendere le difese dell’uomo era intervenuto un 36 enne, anche lui aggredito e picchiato.

