New York (Usa), 11 gen. (LaPresse/AP) – E’ morto il britannico Jeff Beck, tra i chitarristi rock più influenti degli anni Sessanta e Settanta. Aveva 78 anni. Beck, ha annunciato il suo entourage, è morto dopo aver “contratto improvvisamente la meningite batterica”. Il musicista è stato una figura fondamentale per l’evoluzione della chitarra moderna, con cui ha esplorato svariati generi, tra cui blues, heavy metal, fusion e hard rock. Beck, vincitore di otto Grammy Awards, è diventato famoso per la prima volta come membro degli Yardbirds, che avevano appena perso Eric Clapton, e ha poi intrapreso la carriera solista. La rivista Rolling Stone lo ha inserito al quinto posto nella lista dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi, mentre nel 2009 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata