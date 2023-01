Milano, 11 gen. (LaPresse) – “Radicali interventi in tempi brevissimi sui reati di abuso d’ufficio e di traffico di influenze”. Lo annuncia il ministero della Giustizia in una nota in merito all’apertura del tavolo di discussione su un disegno di legge governativo sui reati di abuso d’ufficio e traffico di influenze. Lo strumento normativo, fa sapere via Arenula sarà costituito raccoglierà “nel modo più idoneo le istanze ripetutamente formulate dall’Anci anche in occasione degli ultimi incontri”.

