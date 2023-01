Milano, 11 gen. (LaPresse) – Impresa del Torino, che supera il Milan a San Siro e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. I granata si sono imposti 1-0 ai supplementari, dopo lo 0-0 con cui si sono chiusi i regolamentari. Decisiva al 114′ la rete di Adopo, sugli sviluppi di un contropiede. La squadra di Juric ha giocato in dieci uomini dal 70′ per l’espulsione, per doppia ammonizione, di Djidji. I rossoneri di Pioli salutano la competizione, nei quarti il Torino affronterà la vincente della sfida tra Fiorentina e Sampdoria.

