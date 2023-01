Milano, 4 gen. (LaPresse) – La Roma ha sconfitto il Bologna per 1-0 in un match valido per la 16esima giornata di serie A. Il gol decisivo al 6′ di Pellegrini, che ha trasformato un rigore assegnato per fallo su Dybala. I giallorossi salgono a 30 punti, momentaneamente al sesto posto in classifica.

