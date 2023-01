Milano, 31 dic. (LaPresse) – Anche il Canada chiederà ai viaggiatori in arrivo dalla Cina, da Hong Kong o da Macao un test anti-Covid negativo. Lo annuncia il governo di Ottawa. “A partire dalle 00:01 del 5 gennaio, tutti i passeggeri di di età pari o superiore a due anni, in arrivo su voli provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong o Macao, dovranno fornire la prova di un risultato di un test Covid-19 negativo consegnato alla compagnia aerea prima dell’imbarco non più di due giorni prima della partenza. Il test potrebbe essere un test molecolare o antigenico”, si legge in una nota. “I passeggeri risultati positivi al test più di 10 giorni prima del volo di partenza, ma non più di 90 giorni, possono fornire alla compagnia aerea la documentazione della loro precedente positività al posto di un test negativo”, specifica il governo canadese.

