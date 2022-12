Roma, 13 dic. (LaPresse) – Sono tra i 1.500 e i 2000 i farmaci che mancano sugli scaffali delle farmacie. Antinfiammatori, antipiretici, antibiotici e prodotti per la tosse e antifebbrili per bambini a base di ibuprofene, alcuni antibiotici di uso orale e pediatrico, antipiretici e gli aereosol”. Lo ha detto a LaPresse Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi). “Già in primavera abbiamo iniziato a vedere qualche carenza ma oggi l’indisponibilità “preoccupa con l’arrivo dell’influenza”.

