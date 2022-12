Roma, 5 dic. (LaPresse) – “Non proroghiamo” il Superbonus anche perché “non è quello il problema. Il problema sono i crediti di imposta, stiamo tendando di trovare su questo una soluzione”. Così il sottosegretario all’attuazione del programma, Giovanbattista Fazzolari, conversando fuori da palazzo Chigi con i giornalisti. “110% o 90% cambia che l’inquilino che deve fare 10mila euro di lavori prima non pagava niente e ora deve pagare 1000 euro, ma per chi è in difficoltà interveniamo con un apposito fondo. Si confondono i due temi che sono diversi. Questo governo sta tentando di trovare una soluzione al disastro fatto sulla cessione dei crediti. Le aziende sono in enorme difficoltà. Bisogna trovare un meccanismo nel quale le banche, prevalentemente, possano trovare un qualche interesse a prendersi questi crediti senza che questo mandi all’aria i conti pubblici. Stiamo parlando di circa 60 miliardi, e non può essere che paga lo Stato”.

