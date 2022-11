Milano, 27 nov. (LaPresse) – Da quanto si è saputo, i due bambini ritrovati morti dai soccorritori sarebbero parte dello stesso nucleo familiare e sarebbero i fratelli, uno dei quali neonato, della bambina di 6 anni recuperata dalle macerie nel primo pomeriggio. I soccorritori sono al lavoro per cercare di individuare i genitori tra le macerie della loro casa, che si trovava in via Celario a Casamicciola, il paese più colpito dalla frana ad Ischia.

