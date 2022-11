Bruxelles, 25 nov. (LaPresse) – “Sì, penso che il tema non sia fuori dal tavolo”. Così il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, al suo arrivo al Consiglio straordinario Ue Affari interni, rispondendo a una domanda sulla possibilità di avere un codice di condotta per le Ong come richiede l’Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata