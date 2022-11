Milano, 15 nov. (LaPresse) – È stato registrato un morto, in uno degli edifici residenziali di Kiev, in Ucraina, colpito dai bombardamenti russi di questo pomeriggio. Lo rende noto il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, su Telegram: “A Pechersk (quartiere di Kiev ndr), in uno degli edifici colpiti dai missili, i soccorritori hanno trovato il corpo di una persona morta. Continuano le operazioni di soccorso e ricerca”.

