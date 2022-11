Istanbul (Turchia), 13 nov. (LaPresse) – Ci sono morti a seguito dell’esplosione avvenuta in una strada pedonale nel centro di Istanbul. Lo ha detto il governatore di Istanbul Ali Yerlikaya in un tweet precisando che l’esplosione è avvenuta intorno alle 16.20 ora locale. Il funzionario non ha però precisato il numero delle vittime. Ancora non è chiara la causa dell’esplosione.

