Roma, 9 nov. (LaPresse) – Su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Roma, a Roma e provincia, nella regione Lazio, in Provincia di Cosenza e Agrigento, è in corso una vasta operazione della Dia per dare esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Roma che dispone misure cautelari nei confronti di 26 persone, indiziate a vario titolo di far parte di una ‘locale’ di ‘Ndrangheta radicata sul territorio capitolino e finalizzata ad acquisire la gestione e il controllo di attività economiche nei più svariati settori, da quello ittico alla panificazione e la pasticceria fino al ritiro delle pelli e degli olii esausti, facendo poi sistematicamente ricorso ad intestazioni fittizie al fine di schermare la reale titolarità delle attività e di numerose ipotesi di attribuzione fittizia di valori. L’organizzazione di matrice ‘ndranghetista si riproponeva anche il fine di commettere delitti contro il patrimonio e l’incolumità individuale, affermando il controllo egemonico delle attività economiche sul territorio. Sono tuttora in corso perquisizioni.

