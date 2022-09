Roma, 20 set. (LaPresse) – Un foreign fighter italiano di 27 anni è morto in Ucraina. Il ragazzo, Benjamin Giorgio Galli, era originario di Varese ma aveva la cittadinanza olandese. Lo conferma a LaPresse la madre Mirjam Van der Plas. “Io e mio marito ci troviamo a Kiev dove stiamo aspettando i documenti per poter rimpatriare la salma di nostro figlio in Olanda dove è residente”, ha detto la donna contattata telefonicamente. Secondo le prime ricostruzioni Galli, membro della brigata internazionale che combatte al fianco delle forze di Kiev, sarebbe stato ucciso da una bomba a grappolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata