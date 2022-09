Madrid (Spagna), 19 set. (LaPresse) – La Guardia Civile spagnola ha smantellato due bande criminali, una di origine italiana, legata alla ‘Ndrangheta, e una albanese, con base a Ibiza dedite al traffico di droga e al riciclaggio di denaro. Nel corso dell’operazione sono state arrestate 32 persone, tra cui cittadini italiani, albanesi e ungheresi, e sono state effettuate 42 perquisizioni, di cui 38 a Ibiza, una a Barcellona, due a Malaga e una a Tenerife, oltre alla localizzazione di nascondigli in aree boschive sull’isola delle Baleari, riporta il Diario di Ibiza. L’operazione, denominata ‘Dragon Ball’ è stata condotta in collaborazione con i carabinieri e la guardia di finanza e con il supporto della Dia (Direzione Investigativa Antimafia) e del personale specializzato del progetto ISF4@ON per la lotta ai gruppi mafiosi. L’operazione si è svolta in due fasi consecutive, il 13 e il 17 settembre, con la partecipazione di circa 400 agenti della Guardia Civile a Ibiza, Malaga, Barcellona e Tenerife, con l’intervento di unità d’assalto, piloti di droni e attrezzature per l’individuazione di nascondigli. Durante l’operazione sono state sequestrate quantità significative di sostanze stupefacenti, armi da fuoco, ingenti somme di denaro contante e documenti che potrebbero essere collegati al riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali. L’operazione ha impedito l’immissione sul mercato di 94.500 dosi di mdma e cocaina per un valore di 4,1 milioni di euro e il fermo di beni mobili e immobili per un valore di circa 22 milioni di euro. La droga era destinata principalmente all’Italia e alla Spagna e proveniva direttamente dal Sud America.

