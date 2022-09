Roma, 16 set. (LaPresse) – “Per quanto riguarda la diversificazione energetica, “garantiamo tempi rapidi e certi per il rigassificatore di Piombino”, che “è essenziale per questioni sicurezza nazionale e per garantire le forniture di gas”. Così il presidente del Consiglio Mario draghi nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm.

