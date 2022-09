Roma, 15 set. (LaPresse) – Dall’inizio di giugno 2022 sono stati segnalati in Italia 475 casi confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) nell’uomo (440 nell’ultimo bollettino); di questi 234 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva (28 Piemonte, 23 Lombardia, 112 Veneto, 4 FriuliVenezia Giulia, 59 Emilia-Romagna, 3 Toscana, 1 in Sicilia, 4 Sardegna), 72 casi identificati in donatori di sangue (9 Piemonte, 21 Lombardia, 25 Veneto, 17 Emilia-Romagna), 159 casi di febbre (3 Piemonte, 10 Lombardia, 131 Veneto, 10 FriuliVenezia Giulia, 2 Emilia-Romagna, 2 casi non nota la regione di esposizione e 1 caso importato dalla Spagna), 9 casi sintomatici (1 Lombardia, 7 Veneto, 1 Friuli-Venezia Giulia) e 1 caso asintomatico (1 Veneto). Il primo caso umano della stagione è stato segnalato dal Veneto nel mese di giugno nella provincia di Padova. Lo rende noto il bollettino a cura dell’Istituto Superiore di Sanità.

