Roma, 15 set. (LaPresse) – Il Consiglio dei ministri di domani dovrebbe cominciare l’attuazione del ‘pacchetto’ concorrenza. Sul tavolo del preconsiglio in programma oggi alle 17.30, infatti, oltre al decreto legislativo di riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica, c’è anche anche il decreto legislativo di attuazione della delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di tutti i beni pubblici, compresi i balneari. La delega al Governo riguarda “la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata