Strasburgo (Francia), 14 set. (LaPresse) – “I nostri amici nei paesi baltici hanno lavorato duramente per porre fine alla loro dipendenza dalla Russia. Hanno investito in energie rinnovabili, terminali GNL e interconnettori. Questo costa molto. Ma la dipendenza dai combustibili fossili russi ha un prezzo molto più alto. Dobbiamo sbarazzarci di questa dipendenza in tutta Europa”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell’Unione pronunciato alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

