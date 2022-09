Roma, 13 set. (LaPresse) – “L’accordo trovato sul dl Aiuti bis sulla cessione dei crediti legati al Superbonus? Più che una soddisfazione personale, direi che è una soddisfazione per il paese, per lo Stato, per il governo innanzitutto. Poi certo c’è soddisfazione per il M5s visto che fino a venerdì eravamo considerati degli irresponsabili”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, intervistato nello Speciale elezioni di LaPresse.

