Strasburgo (Francia), 12 set. (LaPresse) – L’Ue ha autorizzato il vaccino per i richiami adattato per le varianti Omicron Ba.4 e Ba.5 prodotto da Pfizer. “Sappiamo che il Covid è ancora una minaccia. Questo è il motivo per cui abbiamo appena autorizzato il booster di Pfizer-BioNTech, rispetto alle attuali varianti in base alla raccomandazione dell’Ema. Questo ci aiuterà a essere più sicuri questo autunno. La vaccinazione è ancora il modo migliore per proteggerci dal Covid-19”, ha scritto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter.

